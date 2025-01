मुंबई: तमिल फिल्म ‘बैड गर्ल’ का हाल में टीजर रिलीज किया गया है, जिसके बाद फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. फिल्म पर ब्राह्मण समुदाय को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया जा रहा है। यह फिल्म वर्षा भरत द्वारा निर्देशित है और इसके निर्माता वेत्री मारन और अनुराग कश्यप हैं। लेकिन आखिर टीजर में ऐसा क्या दिखाया गया है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, आइए जानते है.

फिल्म का 31 जनवरी 2025 को रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहला प्रदर्शन होगा। टीजर से पता चला है कि कहानी एक ब्राह्मण लड़की के समाज और परिवार से विद्रोह पर आधरित है। फिल्म में दिखाया गया है कि यह लड़की पारंपरिक मूल्यों को छोड़कर स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, जिसके चलते वह अपने माता-पिता की बात नहीं मानती, शराब पीती है और अलग-अलग लोगों से संबंध बनाती है।

इस टीजर के सामने आने के बाद, फिल्म निर्माताओं की इसकी आलोचना की है। बता दें निर्देशक मोहन ने अनुराग कश्यप और वेत्री मारन को निशाने पर लेते हुए कहा, “ऐसे लोगों के लिए हमेशा से किसी ब्राह्मण लड़की के निजी जीवन को दिखाना ही बोल्ड रहा है… इनके लिए ब्राह्मण माता-पिता को निशाना बनाना पुराना चलन है।”

Portraying a brahmin girl personal life is always a bold and refreshing film for this clan. What more can be expected from vetrimaran, Anurag kasyap & Co.. Bashing Brahmin father and mother is old and not trendy.. Try with your own caste girls and showcase it to your own family… https://t.co/XP8mtnaFws

इसके अलावा, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म को ‘जहरीले फेमिनिज्म’ को बढ़ावा देने वाला बताया। एक यूजर ने कहा कि फिल्म फैमिली वैल्यूज के खिलाफ है और इसके जरिए महिलाओं को गलत तरीके से पेश किया गया है।

How to normalise #Misandry ?

Girl 1: ” I think we should #KillAllMen ”

Girl 2: “But I like having Sex with them”

<Everybody Laughs>

Encouraging harmful stereotypes against Men is “coming of age” humour ? Wow. #BadGirl #iffr2025#BadGirlTheMovie #VetriMaaran #AnuragKashyap https://t.co/9CYSnMl7hg pic.twitter.com/N9bzZAaOIH

— Vasu Ericsson (@VasuEricsson) January 26, 2025