Sanam Teri Kasam: सनम तेरी कसम के निर्देशक राधिका राव और विनय सप्रू ने सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तानी कलाकारों की ‘चुप्पी और बयानबाजी’ की आलोचना की है. उनका बयान जिसमें भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने का भी समर्थन किया गया है. जो दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है. इससे पहले शनिवार को फिल्म के मुख्य अभिनेता हर्षवर्धन राणे ने स्पष्ट किया कि अगर पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा होकेन सनम तेरी कसम के सीक्वल में अपनी भूमिका निभाती हैं तो वह इसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे. यह बात तब उन्होंने कही जब मावरा के उस ट्वीट जिसमें उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना की थी.

पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान जाने के कुछ दिनों बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. भारत द्वारा किए गए हवाई हमलों की कई पाकिस्तानी हस्तियों ने आलोचना की. जिनमें फवाद खान, माहिरा खान साथ ही मावरा होकेन शामिल हैं. जिन्हें राधिका और विनय ने सनम तेरी कसम में काम करवाया किया था. एक मीडिया को दिए गए एक विशेष बयान में राधिका और विनय ने पाकिस्तानी अभिनेताओं के रुख की आलोचना की. उन्होंने कहा ‘सीमा पार आतंकवाद के कारण दशकों से निर्दोष भारतीयों की जान जा रही है. इससे भी अधिक निराशाजनक बात यह है कि भारत में काम करने वाले, प्यार, सम्मान और अवसर पाने वाले पाकिस्तानी अभिनेताओं की चुप्पी या इससे भी बदतर, बयानबाजी बहुत निराशाजनक है.’

निर्देशक जोड़ी ने कहा कि वे पाकिस्तानी अभिनेताओं को भारत में काम करने की अनुमति न देने के भारतीय सरकार के रुख के साथ खड़े हैं. ‘इसलिए हम अपनी सरकार के फैसले से पूरी तरह सहमत हैं. एक भी रुपया नहीं दिया जाना चाहिए. एक राष्ट्र के रूप में हमारे समय का एक भी मिनट नहीं दिया जाना चाहिए. किसी भी भारतीय मंच को उनके साथ जुड़ना नहीं चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण बात हमारा राष्ट्र और हमारे लोगों का कल्याण है. हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं और उसके फैसले का पूरा समर्थन करते हैं. राष्ट्र पहले – हमेशा!’

शनिवार को सनम तेरी कसम के मुख्य कलाकार हर्षवर्धन ने इंस्टाग्राम पर लिखा ‘हालांकि मैं इस अनुभव के लिए आभारी हूं लेकिन जैसी स्थिति है और मेरे देश के बारे में की गई सीधी टिप्पणियों को पढ़ने के बाद मैंने यह निर्णय लिया है कि यदि पिछली कास्ट को फिर से दोहराया जाने की कोई संभावना है तो मैं सम्मानपूर्वक सनम तेरी कसम भाग 2 का हिस्सा बनने से इनकार कर दूंगा.’

उनका यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मावरा की टिप्पणियों के जवाब में आया है. मावरा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया . ‘पाकिस्तान पर भारत के कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं… निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है… अल्लाह हम सबकी रक्षा करे… विवेक की जीत हो… या अल्लाह हो या हाफ़िज़ो.’ हर्षवर्धन की पोस्ट को रेडिट पर फिर से शेयर किया गया. जहां प्रशंसकों ने उनके फैसले का व्यापक समर्थन किया.

Strongly condemn India’s cowardly attack on Pakistan..

Innocent civilians have lost their lives..

May Allah protect us all.. may sense prevail..

Ya Allah ho Ya Hafizo.. #PakistanZindabad

— MAWRA (@MawraHocane) May 6, 2025