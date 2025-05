‘ऑपरेशन सिन्दूर’ की सफलता पर पीएम मोदी ने किया देश को संबोधित, बॉलीवुड सेलेब्स बोले— ‘अब पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा’

Bollywood Celebs On PM Modi: 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 मासूम लोग मारे गए थे. इसका बदला लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने भी 7 मई को “ऑपरेशन सिंदूर” का लॉन्च किया और पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में घुसकर नौ आतंकवादी ठिकानों को तबाह भी कर दिया. इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनावपूर्ण संबंध भी देखे गए है.

“ऑपरेशन सिंदूर” की सफलता के बाद से सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश को संबोधित किया और आतंकवाद के खिलाफ कड़े संदेश भी दिए. बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट कर पीएम मोदी के संबोधन पर अपना रिएक्शन भी दिया है.

“ऑपरेशन सिंदूर” की सफलता के बाद से पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन पर बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी रिएक्ट किया हुआ है. कंगना ने अपने इंस्टा स्टोरी पर पीएम मोदी की देश को संबोधित करते हुए वीडियो भी शेयर किया है और लिखा है ‘राष्ट्र के नाम शानदार संबोधन.’

Dear Prime Minister ji, you led us with unmatched courage, wisdom, and unwavering commitment and compassion for the nation . A great leader in every sense 🫡 #Modi



प्रधानमंत्री के भाषण के तुरंत बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक्स अकाउंट पर उनके नेतृत्व की सराहना की और उन्होंने लिखा, “प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के लिए बेजोड़ साहस, बुद्धिमत्ता और अटूट प्रतिबद्धता और करुणा के साथ हमारा भी नेतृत्व किया. हर मायने में एक महान नेता मोदी.”



बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने भी पीएम मोदी के संबोधन पर अपना रिएक्शन दिया हुआ है. उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पीएम मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि ‘पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा.’

आमिर खान ने भी पीएम मोदी के भाषण के बाद इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा कि “ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को मेरा सलाम। हमारे देश की सुरक्षा के लिए उनके साहस, बहादुरी और अटूट प्रतिबद्धता के लिए हमारे सशस्त्र बलों का हार्दिक आभार और माननीय प्रधानमंत्री को उनके नेतृत्व और संकल्प के लिए धन्यवाद। जय हिंद,” और कैप्शन के रूप में हाथ जोड़ने वाली इमोजी के साथ.

तेलुगु एक्टर से पॉलिटिशियन बने पवन कल्याण ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की भी तारीफ की है. आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने भाषण को एक “पावरफुल मैसेज ” भी बताया है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व को दर्शाता है. एक्स पर की गई पोस्ट में पवन कल्याण ने लिखा है कि “वाह! माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा’ऑपरेशन सिंदूर’ पर पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कितना पावरफुल मैसेज दिया है. आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चलते, आतंक और व्यापार साथ-साथ नहीं चलते, खून और पानी साथ-साथ नहीं बहते – मोदी जी भारत माता की जय!”

— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) May 12, 2025