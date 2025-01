नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी में सियासी तपिश बढ़ी हुई है। भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। इसी बीच नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे रहे प्रवेश वर्मा ने हैरान कर देने वाला कदम उठाया। वो दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल का कटआउट लेकर यमुना में डुबाने पहुंच गए।

सुबह-सुबह ITO के यमुना घाट पहुंचकर उन्होंने केजरीवाल का कटआउट नदी में डुबाया। प्रवेश वर्मा ने इस दौरान कहा कि केजरीवाल ने यमुना सफाई का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। भाजपा सरकार बनते ही हम साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। केजरीवाल के कटआउट पर लिखा हुआ था कि मैं फेल हो गया हूं, मुझे माफ़ कर दो। इसमें केजरीवाल दोनों हाथों से अपना कान पकड़े हुए हैं।

#WATCH | Delhi: BJP candidate from the New Delhi assembly constituency, Parvesh Verma says, “We can clean all the water of Yamuna Maaiya. Cleaning it is not rocket science. All the silt should be removed by machines, sewerage treatment plants should be built, water treatment… https://t.co/Dz6wN0lHTT pic.twitter.com/uQ9ZHt3Xvk

— ANI (@ANI) January 25, 2025