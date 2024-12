यूक्रेन को तबाह करने की तैयारी, कीव से लेकर वाशिंगटन तक मच सकती है खलबली, पुतिन ने चला दांव

नई दिल्ली: यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रवैया हर दिन सख्त होता जा रहा है। अब पुतिन ने बेलारूस के साथ मिलकर ‘ऑपरेशन एपोकैलिप्स’ तैयार किया है, जिसे यूक्रेन तो छोड़िए कई पश्चिमी देशों की बर्बादी का ब्लूप्रिंट बताया जा रहा है। दरअसल, पुतिन ने बेलारूस के साथ एक ऐसा समझौता किया है, जिससे यूक्रेन के साथ-साथ अमेरिका और 32 नाटो देशों की धड़कनें तेज हो गई हैं। आइए जानते हैं क्या है पुतिन का ‘ऑपरेशन एपोकैलिप्स’?

अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी नई और बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक को बिना वॉरहेड के यूक्रेन पर लॉन्च किया था, जिससे कीव से लेकर वाशिंगटन तक हड़कंप मच गया था। अब इस मिसाइल के जरिए पुतिन ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप में मौजूद 44 नाटो ठिकानों को रडार पर ले लिया है। अब इस मिसाइल के जरिए पुतिन ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप में मौजूद 44 नाटो ठिकानों को रडार पर ले लिया है। ऐसा रूस और बेलारूस के बीच हुए अहम सुरक्षा समझौते के तहत संभव होगा.

इसके तहत रूस अपने परमाणु हथियारों और उनसे लैस एरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइलों को बेलारूस में तैनात कर सकेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने शुक्रवार को इस सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. ओरेशनिक मिसाइल की ताकत को देखते हुए बेलारूस के साथ हुआ सुरक्षा समझौता यूक्रेन और नाटो देशों के लिए एक गंभीर चेतावनी माना जा रहा है।

🇷🇺”PUTIN SAYS BELARUS COULD HOST ORESHNIK MISSILE IN 2025”

Russia could deploy its nuclear-capable hypersonic ballistic missile Oreshnik in Belarus late next year, President Vladimir Putin said Friday.

Putin:

“It will become possible, I think, in the second half of next year,… pic.twitter.com/IojMhu3mqp

— WORLD AT WAR (@World_At_War_6) December 6, 2024