नई दिल्ली। नए साल के मौके पर अमेरिका में कई ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। इन सबके बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि सीरिया में अमेरिका के सैन्य अड्डों को पैरों तले रौंद दिया जाएगा। खामेनेई सोमवार को एक शहीद कमांडर के सम्मान में आयोजित समारोह में भाषण दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए।

खामनेई ने लिखा कि आज अमेरिका लगातार सीरिया में अपने अड्डे बना रहा है। ये अड्डे निस्संदेह सीरियाई युवाओं के पैरों तले रौंद दिए जाएंगे।अमेरिका और जिन्होंने सीरियाई लोगों की भूमि पर आक्रमण किया है, एक दिन बिना किसी संदेह के धर्मनिष्ठ सीरियाई युवाओं की शक्ति के सामने पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा ही होगा।

US and Zionist regime, who have invaded the land of the Syrian people, will one day be forced to retreat in the face of the power of the devout Syrian youth without a doubt. This will happen.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 1, 2025