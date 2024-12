मुस्लिमों का कट्टर आलोचक है ये डॉक्टर, जर्मनी में खेला खूनी खेल, जांच में हमलावर का हुआ खुलासा

नई दिल्ली: जर्मनी के मैगडेबर्ग शहर में क्रिसमस बाजार पर हुए भीषण हमले में पांच लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस हमले में एक कार भीड़ पर चढ़ गई जिससे मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है. जर्मनी में सऊदी अरब के डॉक्टर द्वारा खेले गए खूनी खेल की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है. मीडिया के मुताबिक पता चला है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि इस शख्स ने ऐसा क्यों किया. लेकिन अब तक की जांच में जो बात सामने आई है वो वाकई हैरान करने वाली है. आरोपी इस्लामोफोबिक विचारों वाला व्यक्ति है. इसका सबूत उनका सोशल मीडिया है.

बता दें की ये हमलावर 50 वर्षीय सऊदी अरब का नागरिक है जो स्थायी आवासीय स्थिति के साथ जर्मनी में रह रहा है. मतलब कि वह जर्मन सरकार की मंजूरी के बाद करीब दो दशक से यहां रह रहे हैं. संदिग्ध के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके हैंडल इस्लाम विरोधी होने की गवाही देते हैं. जर्मन मीडिया में उसे ‘तालेब ए’ कहकर बुलाया जा रहा है. शुरुआती जांच में पता चला कि वह मार्च 2020 से नशे की लत के शिकार लोगों के लिए स्पशलिस्ट रिहेबिलियेशन सेंटर में मनोचिकित्सक के तौर पर काम कर रहा था. अक्टूबर 2024 से छुट्टियों और बीमारी के कारण वह केंद्र नहीं जा रहे थे. वह मैगडेबर्ग के दक्षिण में 30,000 की आबादी वाले शहर बर्नबर्ग के केंद्र के पास एक तीन मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक में रहता था।

⚡️#BREAKING Terrorist responsible for ramming attack in Germany has been reportedly identified Talib Al-Abdulmohsen, a zionist atheist & Ex-Muslim, Saudi-born psychiatrist and activist, he lived in Germany since 2006. He is extremely Anti-Islam.

He proudly expresses his… pic.twitter.com/d7CasOWKbD

— War Monitor (@WarMonitors) December 20, 2024