नई दिल्ली: जर्मनी के मैगडेबर्ग में शुक्रवार को क्रिसमस मार्केट में हुए संदिग्ध हमले ने कोहराम मचा दिया है. क्रिसमस बाजार में एक कार लोगों से भरे बाजार में घुस गई और इस कार ने दर्जनों लोगों को कुचल दिया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए. जिसमें सात भारतीय भी शामिल हैं.

इस हादसे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बयान जारी किया. उन्होंने कहा, (भारत) जर्मनी के मैगडेबर्ग में क्रिसमस बाजार में हुए भयानक और संवेदनहीन हमले की निंदा करता है.

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं. हमारी संवेदनाएँ और प्राथनाएं पीड़ितों के साथ हैं. हमारा मिशन घायल भारतीयों और उनके परिवारों के संपर्क में रहना और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करना है।

Evil terrorist attack on Christmas market in Magdeburg Germany – at least 11 people murdered

Pray for the victims pic.twitter.com/vbta1PRByF

— Drew Pavlou (@DrewPavlou) December 20, 2024