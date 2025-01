नई दिल्ली। पड़ोसी देश पाकिस्तान की चर्चा अभी पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल शैतान पाकिस्तानियों पर अरबपति एलन मस्क की निगाहें पड़ गई है। मस्क ने इन पाकिस्तानियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ब्रिटेन सरकार से इनके खात्मे की बात कही है। दरअसल पाकिस्तान का ग्रूमिंग गैंग सुर्ख़ियों में है। एक के बाद एक पीड़ितों की कहानी सामने आ रही है।

यह ग्रूमिंग गैंग मासूम गोरी लड़कियों का रेप करती है। वो इन्हें इस तरह फंसा रही कि मां-बाप और पुलिस तक असहाय है। हंगामा तो तब खड़ा हो गया जब ब्रिटेन की संसद में एक सांसद ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि इंग्लैंड में पिछले 25 सालों में ढाई लाख से ज्यादा लड़कियों का बलात्कार किया गया है। दशकों से श्वेत लड़कियां इनका शिकार हो रही हैं। इस अत्याचार पर सरकार ने अपनी चुप्पी साध ली है लेकिन मस्क ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इसे खत्म करने के लिए कमर कस ली है।

एक यूजर ने एक पीड़िता का वीडियो शेयर किया, जिसमें उसके पिता के सामने बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। पिता अपनी बेटी को उन जिहादियों से बचाने की कोशिश करता है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। उल्टा पुलिस उसके पिता को ही गिरफ्तार कर लेती है। हैरी पॉटर की लेखिका जे के रोलिंग ने भी इस भयावह घटना को एक्स पर पोस्ट किया है। एलन मस्क ने ब्रिटिश मंत्री जेस फिलिप्स को गिरफ्तार करके जेल भेजने की बाते कही है। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को भी अपने निशाने पर लिया है।

Yes. Yes, it is.

I went on GBNews to discuss Pakistani grooming gangs in Telford.

The next day, officers banged on my door, demanding I speak to them about my interview.

They ignored victims for decades, but tried to intimidate me for exposing their failings on live TV. https://t.co/geOZ3KhCPO pic.twitter.com/Te3wuLftXH

— Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) August 6, 2024