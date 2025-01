नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 29 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो वहीं कालका जी सीट से आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। रमेश बिधूड़ी के नाम पर सीएम आतिशी ने प्रतिक्रिया दी है।

आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रमेश बिधूड़ी 10 साल तक दक्षिणी दिल्ली से सांसद रहे हैं। उनकी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उन्हें सांसद का टिकट दिया जाए। जब उनकी पार्टी को रमेश बिधूड़ी के काम पर भरोसा नहीं है, तो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के लोग उन पर कैसे भरोसा करेंगे? बता दें कि रमेश बिधूड़ी के उतरने से कालकाजी हॉट सीट बन गई है। यहां से कांग्रेस ने आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को उतारा है।

#WATCH | Delhi: On BJP leader Ramesh Bidhuri contesting the upcoming state elections from the Kalkaji Assembly constituency, Delhi CM Atishi says, “Ramesh Bidhuri has been an MP from South Delhi for 10 years. His party did not consider him worthy of giving him an MP ticket based… pic.twitter.com/FhU2kzziDj

— ANI (@ANI) January 4, 2025