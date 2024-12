नई दिल्लीः बांग्लादेश से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे पढ़कर आप शर्मसार हो जाएंगे। एक महिला ने एक मौलाना पर बड़ा आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि मौलाना ने 2 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट के तहत उससे शादी की और मस्जिद में सेक्स करने के बाद उसे तलाक दे दिया। इस घटना से पवित्र स्थल में भारी हंगामा मच गया है। महिला का अब वीडियो वायरल हो रहा है।

यह घटना ढाका के गाजीपुर में हुई। मुस्लिम महिला ने हलाला विवाह के लिए एक मौलवी से शरिया के तहत समाधान मांगा क्योंकि उसके पति ने गुस्से में उसे तलाक दे दिया था, लेकिन बाद में उसे वापस निकाह करना चाहता था। हालांकि बांग्लादेश में कानून द्वारा तीन तलाक और हलाला विवाह अवैध हैं लेकिन शरिया के तहत यह जायज हैं। मौलवी ने उससे कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करने और तलाक लेने के बाद ही उसका पति शरिया के अनुसार उससे दोबारा शादी कर सकता है।

Muslim woman sought a Sharia-compliant solution for Halala marriage from a cleric because her husband divorced her in anger but later wanted her back. Although triple talaq and Halala marriage are valid under Sharia in Bangladesh but prohibited by country law. The Maulvi told… pic.twitter.com/ByU7BQYRYC

— Voice of Bangladeshi Hindus 🇧🇩 (@VHindus71) December 18, 2024