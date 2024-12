बेशर्म पाकिस्तानियों ने की सारी हदें पार, देश की न्यूज एंकर का गंदा वीडियो किया वायरल

नई दिल्ली: पिछले कुछ महीनों में कई पाकिस्तानी इंटरनेट हस्तियों और मशहूर हस्तियों के कई निजी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीक हो चुके हैं। कम से कम पांच से छह हस्तियां लीक हुए वीडियो का शिकार हो चुकी हैं। पाकिस्तानियों की इस घिनौनी करतूत का नया शिकार मशहूर पाकिस्तानी एंकर मोना आलम हैं। रिपोर्टों के अनुसार, मोना आलम का एक निजी वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है। हालांकि, मोना ने वीडियो की आलोचना की और स्पष्ट किया कि यह केवल उनकी छवि को खराब करने के लिए एक छेड़छाड़ और मनगढ़ंत वीडियो था।

अपने एक्स हैंडल पर मोना ने कथित वीडियो का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, “इस महिला का आपत्तिजनक वीडियो तुच्छ नफरत करने वालों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि यह मैं हूं।”

🚨

This woman’s objectionable video is being spread by petty haters on social media, claiming it’s me.

She’s a proven criminal herself & hence posting her real screen grab for clarity

I’ve moved Agencies;

My character is spotless & all campaigners against it will face the MUSIC! pic.twitter.com/X4pSnMdeX6

— Mona Alam (@MonaAlamm) December 18, 2024