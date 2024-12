खतरे में लाखों लोगों की जान, भूकंप से हिला कैलिफोर्निया, Video देखकर दहल जाएगा दिल

नई दिल्ली: अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है. भूकंप सुबह 10:44 बजे प्रशांत महासागर में स्थित तटीय हम्बोल्ट काउंटी के एक छोटे से शहर फर्नडेल के पास आया। इसके बाद भूकंप के कुछ हल्के झटके भी महसूस किये गये. जिससे लोगों में दहशत का माहौल है.

FERNBRIDGE EARTHQUAKE DAMAGE: Damage to Fernbridge following the 6.2 magnitude #earthquake in Humboldt County. Main road to Ferndale currently closed off by CalTrans as crews inspect for additional damage. pic.twitter.com/4BPOSvZrN9

— Austin Castro (@AustinCastroTV) December 20, 2022