Pahalgam Terror Attack: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े एक्शन ले रहा है। सरकार ने अब पाकिस्तान के लिए भारत का एयरस्पेस भी बंद कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 30 अप्रैल से 23 मई तक पाकिस्तान रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड या लीज की विमानों समेत पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी भारतीय क्षेत्र में नहीं घुस पाएंगे। इन सबके बीच पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाईं है कि वो भारत पर दबाव बनाये।

Discussed the Pahalgam terrorist attack with US @SecRubio yesterday. Its perpetrators, backers and planners must be brought to justice.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 1, 2025