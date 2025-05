नई दिल्ली। पहलगाम हमले के बाद भारत की सख्त कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान दिन-रात हिंदुस्तान को धमकी देता रहता है। जिस सेना के दम पर पाकिस्तान सरकार भारत को धमकी दे रही है, उसे वहाँ की लोकल पुलिस ही लात-जूते कर रही। पाकिस्तान के खैबरपख्तूनख्वा के लक्की मरवात जिले से एक वीडियो सामने , जिसमें पुलिस के सामने पाकिस्तानी सेना बेबस दिख रही।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि लोकल पुलिस के जवान पाकिस्तानी सेना को खुलेआम डांट रहे हैं। उन्हें गाली देते हुए भगा रहे। एक पुलिस वाला कहता है कि बंदूक नीचे करो, तुम्हारा जनरल भी आ जायेगा तो कुछ नहीं कर पायेगा। यहां आकर बकवास मत करो कश्मीर जाओ। इधर क्या कर रहे? इस वीडियो से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तानी सेना की वहाँ पर क्या इज्जत है।

🇵🇰 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Tensions between the Khyber Pakhtunkhwa Police and the Pakistan Army in Lakki Marwat, Khyber Pakhtunkhwa. In a video circulating on twitter, a police officer is heard telling the army, ‘Go to Kashmir, what are you doing here? Even your General can’t do… pic.twitter.com/gZIU5fwJ6G

— Conflict Monitor (@ConflictMoniter) April 30, 2025