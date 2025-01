नई दिल्ली: गाजा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए इजराइल के साथ संघर्ष विराम समझौते के तहत हमास ने शनिवार को अपनी चार महिला सैनिकों को रिहा कर दिया. इसके बदले में करीब 200 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार सैनिकों (करीना एरिएव, डेनिएला गिल्बोआ, नामा लेवी और लिरी अलबाग) को गाजा में रेड क्रॉस को सौंप दिया गया है.

रिहाई कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को फिलिस्तीनी वाहन से उतारकर मंच पर लाया गया. वह मुस्कुराया और भीड़ की ओर हाथ हिलाया. फिर वे रेडक्रॉस की गाड़ियों में बैठ गये. चारों महिलाएं इजरायली सैनिक हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान इजरायल के नाहल ओज सैन्य अड्डे से अपहरण कर लिया गया था. इन महिला सिपाहियों ने वहां अपने साथ हुई पूरी आपबीती बताई है.

They’re in our hands now and we are not letting go💛

Welcome home, Daniella, Liri, Karina and Naama. pic.twitter.com/A1V9FcbQY6

— Israel Defense Forces (@IDF) January 25, 2025