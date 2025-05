भारतीय मूल की अनीता आनंद बनीं कनाडा की विदेश मंत्री, हाथ में गीता लेकर बोलीं बेहतर दुनिया बनाऊंगी

Anita Anand: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय मूल की अनीता आनंद को विदेश मंत्री बनाया है। अनीता पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। अनीता आनंद ने हिंदू धर्म ग्रंथ गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। उन्होंने पीएम कार्नी के साथ मिलकर एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया बनाने का वादा किया।

आपको बता दें कि उन्हें मेलोनी जोली की जगह विदेश मंत्री बनाया गया है। जोली को उद्योग मंत्री बनाया गया है। कार्नी की कैबिनेट में आधी सदस्य महिलाएं हैं। पीएम कार्नी ने कहा कि उनकी कैबिनेट कनाडा के लोगों की इच्छाओं और जरूरतों के मुताबिक बदलाव लाने के लिए काम करेगी।

I am honoured to be named Canada’s Minister of Foreign Affairs. I look forward to working with Prime Minister Mark Carney and our team to build a safer, fairer world and deliver for Canadians. pic.twitter.com/NpPqyah9k3

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) May 13, 2025