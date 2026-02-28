Today Weather LIVE Updates: पंजाब में कोहरा, पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी का अलर्ट; जानें उत्तर से दक्षिण भारत के मौसम का हाल

Aaj Ka Mausam LIVE | Today weather LIVE | Delhi Weather LIVE: फरवरी महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी से गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है. उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड हल्की है, लेकिन शीतलहर की विदाई की हो चुकी है. पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत कुछ राज्यों में कोहरा जरूर लोगों को परेशान कर रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, फिलहाल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से मराठवाड़ा तक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक होते हुए निचले स्तर पर एक ट्रफ रेखा एक्टिव है. इसके अलावा मध्य पाकिस्तान पर एक चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic circulation) सक्रिय है, जबकि पश्चिम राजस्थान और सटे पाकिस्तान पर भी 1.5 किमी ऊंचाई तक चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic circulation) बना हुआ है. वहीं, मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 2 मार्च से पश्चिमी हिमालय को प्रभावित कर सकता है. इसके असर से उत्तर भारत के मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा. पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से उत्तर भारत के राज्यों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है, लेकिन इससे गर्मी पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा. गर्मी में इजाफा का दौर जारी रहेगा. इस बीच IMD के ताजा अलर्ट के मुताबिक, अगले 24 घंटे के दौरान यानी शनिवार-रविवार (28-29 फरवरी, 2026) को अंडमान-निकोबार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और केरल में छिटपुट बारिश संभव है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. मौसम विभाग ने 7 राज्यों में होली के वक्त आंधी-तूफान के साथ बरसात की चेतावनी जारी की है, लेकिन उत्तर भारत इससे बेअसर रहेगा. यहां पर बारिश की कोई संभावना नहीं है. शनिवार (28 फरवरी, 2026) का दिनभर का मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रहें हमसे.

