Viral Video: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में गुस्से का माहौल है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इन दिनों भारतीय के निशाने पर है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान में कट्टरपंथी हिन्दुओं के साथ बर्बरता करते हैं। उन्हें सही से धार्मिक आजादी भी नहीं मिली हुई है। इसी बीच पाकिस्तान का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोगों को दया आ रही है।

वीडियो में एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि वो इंडिया जाएंगे। बिलकुल इंडिया जाएंगे। उनसे पूछा गया कि आपको मोदी जी टिकट दे आने का। इसका जवाब देते हुए बुजुर्ग हिन्दू कहते हैं कि इधर आओ और मुझे ले जाओ। वो प्लेन में बैठकर इंडिया चले जाएंगे। एक महिला इस दौरान कहती हैं कि इधर बहुत महंगाई है। हमारा बच्चा छोटा-छोटा है। बुजुर्ग कहते हैं कि ये लोग हमें कुछ नहीं देते।

Video for the purpose of review and criticism only.

We want to go……

Credits- Mir Safder pic.twitter.com/dwIreGNYck

— Pak Un Fans (@fansofpakuntold) December 7, 2024