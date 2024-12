बांग्लादेश पर आंख उठाया तो दिल्ली में फहराएगा इस्लाम का झंडा, बांग्लादेशी मौलाना बोला- मुंह देखता रह जाएगा मोदी

नई दिल्ली। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भागने के बाद से वहां पर हिंदू आबादी निशाने पर है। कट्टरपंथी मुस्लिम घरों में घुसकर महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं। हिन्दुओं को मारा जा रहा है। मंदिर निशाने पर हैं। वहां रह रहे हिन्दू बाहर निकलने पर पहनावा तक बदल ले रहे हैं। इन सबके बीच बांग्लादेश के मौलाना का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा।

वायरल हो रहे वीडियो में मौलाना मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी कह रहा है कि अगर किसी ने बांग्लादेश की एक इंच जमीन पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर बांग्लादेश पर हमला किया तो दिल्ली पर कब्ज़ा कर लेंगे। 14 करोड़ मुस्लिम लाल किले पर इस्लामिक झंडा फहराएंगे। मौलाना ने अपने वीडियो में पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी अपशब्द कहा है।

Islamic flag will be hoisted in Delhi, Every Madrassa will become a camp equipped with weapons- Maulana Inayatullah abbasi from Bangladesh threatens J!had against Bharat pic.twitter.com/PHvexjD66G

