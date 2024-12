Manmohan Singh Funeral: दो बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज यानी शनिवार, 28 दिसंबर को अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े मौजूद रहे। इस दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

भाजपा समर्थक सोशल मीडिया पर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा का वीडियो शेयर कर रहे हैं। राहुल गांधी निगम बोध घाट उसी गाड़ी में पहुंचे जिसमें मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। इसकी तुलना अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार से की जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि कैसे 70 साल के मोदी अटल जी की गाड़ी के पीछे 4 किलोमीटर तक पैदल चले थे जबकि भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल थोड़ी दूर भी नहीं चल पाए। ये होता है किसी को सम्मान देना।

Then 70 Yrs old PM Modi walked almost 4 Kms behind Atal ji’s carriage as a mark of respect for his mentor from BJP HQ to Rashtriya Smriti Sthal.

54 Yrs young Rahul Gandhi of Bharat Jodo Yatra fame can’t walk an inch behind his mentor Manmohan ji’s carriage.

