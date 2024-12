माशाल्लाह! पाकिस्तानी अब्दुल ने अपनी मां से की शादी तो जश्न में डूबा पूरा पाकिस्तान

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्सर कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इसमें से कई वीडियो ऐसे होते हैं, जिसे देखने के बाद हम जोर-जोर से हंसने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं कई ऐसे रहते हैं, जिसे देखकर हम इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे भी कई वीडियो रहते हैं, जिसे देखकर हमारा खून खौल उठता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी युवक ने अपनी मां से ही शादी कर ली।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर के मुताबिक पाकिस्तान में एक बेटे ने 18 साल बाद अपनी मां से शादी कर ली। यह खबर चारों तरफ वायरल हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया इसे दिल छू लेने वाला बता रहा है। अब्दुल अहद ने अपने सोशल मीडिया पर शादी की पोस्ट साझा की है। जिसमें लोग उसे बधाई दे रहे हैं। अब्दुल ने लिखा है कि कैसे उसकी मां 18 साल तक उनके साथ रही और अब वह चाहता है कि वह अपनी खुद की जिंदगी जिए।

18 years old muslim Abdul Ahad marries off his mother. Pakistani instagram users

praises this decision

📍 Pakistan pic.twitter.com/Z69fSiCcZq

— Team Jhaat Official (@TeamJhaant__) December 30, 2024