दिल्ली में विनाशकारी बना तूफान, घर गिरने से 3 मासूम समेत 4 की मौत, घरों में दुबके लोग

Delhi Weather: दिल्ली NCR में शुक्रवार सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में तो ओले भी पड़े हैं। भारी बारिश और आंधी के कारण एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दक्षिणी दिल्ली के जाफरपुर कलां में एक मकान पर पेड़ गिर गया, इसमें तीन मासूम बच्चों समेत 4 की मौत हो गई है। वहीं कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है। इसके अलावा दिल्ली छावला में भी एक घर की छत गिरने से चार लोग मलबे में दब गए, उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार द्वारका के खरखरी नहर गांव में खेत में बने ट्यूबवेल पर 26 साल की ज्योति अपने पति अजय और 3 बच्चों के साथ सो रही थी। इसी दौरान कमरे पर एक नीम का बड़ा पेड़ गिर गया जिसकी चपेट में आने से ज्योति और उसके तीनों बच्चों की मौत हो गई। हादसे में अजय को मामूली चोटें आई हैं।



दिल्ली-एनसीआर में बारिश की वजह से जगह-जगह पानी भर गया है। सुबह से ही ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आये हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि सड़क पर चल रहीं गाड़ियों का आधा पहिया पानी में डूबा हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली के मौसम में बदलाव को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था किदिल्ली में गुरुवार शाम से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। गुरुवार रात भी दिल्ली में बारिश हुई. आस पास के एनसीआर क्षेत्रों गाजियाबाद और नोएडा में कमोबेश ऐसी ही स्थिति है. दरअसल जो भी अलर्ट जारी हुआ था उस हिसाब से एमसीडी, नगरपालिका और एजेंसियां तैयारी नहीं कर पाई.

