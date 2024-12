मोहम्मद शमी और सानिया मिर्जा की तस्वीरें वायरल, जानें असली और नकली के बीच का फर्क

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर फेक तस्वीरें फैलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में उन्हें शादी के जोड़े में और दुबई में साथ देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सभी तस्वीरें फर्जी हैं और AI तकनीक का इस्तेमाल कर बनाई गई हैं।

आज के दौर में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए ऐसी तस्वीरें बनाई जा रही हैं जो पहली नजर में असली लगती हैं। इन तस्वीरों को पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ तरीकों से इनकी सच्चाई का पता लगाया जा सकता है।

Mohammed shami and sania mirza getting married?

Is this true ?

If than Congratulations Shami Brother ♥️ pic.twitter.com/ZWMazYmGKR

