दिल्ली में वोटिंग से पहले जानें कैसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा चुकी है, अगले महीने 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होंगे. वहीं वोटिंग के बाद 8 फरवरी को राजनीतिक पार्टियों की किस्मत का फैसला यानी रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा. आप भी अगर दिल्ली के नागरिक हैं तो चुनाव की तारीख नजदीक आने से पहले इस बात को जरूर जान लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आने से पहले किस तरह आप[ Voter List में अपना नाम चेक कर सकते हैं आइए जानते है.

फॉलो करें ये सेटप्स

वोटर लिस्ट में अपने नाम का पता लगाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रुरत है. आप घर बैठे आसानी से इस बात का पता लगा सकते है.

वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड पर लिखा EPIC Number अपने पास रख लें।

इसके बाद गूगल पर Voters Service Portal या electoralsearch.eci.gov.in सर्च करें।

साइट पर नाम चेक करने के लिए आपको तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे।

पहला, Search by EPIC, दूसरा तरीका Search by Detail और तीसरा Search by Mobile।

पहला और दूसरा विकप्ल

इस दौरान आप Search by EPIC ऑप्शन के पर क्लिक करे, जहां आपको भाषा चुनने का विकल्प दिखाई देगा। इसके बाद अपना EPIC नंबर डाले, आप किस राज्य है वो भरे और कैप्चा डालकर सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर दें. वहीं दूसरा, Search by Detail ऑप्शन में नाम, भाषा, राज्य, पिता/पति का नाम, उम्र, डेट ऑफ बर्थ, जिला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी. ये सभी जानकारी भरने के बाद कैप्चा डालकर आप सर्च करें कर सकते है.

मोबाइल नंबर का ऑप्शन

इसके अलावा तीसरा तरीका Search by Mobile ऑप्शन है. अगर आप अपना नाम देखने के लिए इस ऑप्शन को चुनते है तो आपको राज्य, भाषा, मोबाइल नंबर और कैप्चा भरकर सर्च करना होगा. इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपको इस बात की डिटेल मिल जाएगी कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं.

