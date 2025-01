CM योगी ने महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग के बाद किए कई बड़े ऐलान, स्वास्थ्य से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा सुधार

लखनऊ: प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के बाद संगम में डुबकी लगाई और पत्रकारों को कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी। इस बैठक में प्रदेश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है।

सीएम योगी ने बताया कि प्रयागराज, वाराणसी समेत सात जिलों के लिए नया प्राधिकरण बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन और प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्र को मिलाकर नया डेवलपमेंट रीजन विकसित किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार करते हुए इसे मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र तक जोड़ा जाएगा। वहीं इससे क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

VIDEO | Prayagraj: As the UP cabinet meeting concludes at ‘Triveni Sankul’, CM Yogi Adityanath (@myogiadityanath) during a press conference says, “We had a discussion on policies and topics related to the development of Prayagraj. Aerospace, defence, and policies related to… pic.twitter.com/oYGyqUlVOu

— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2025