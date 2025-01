नई दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार से चुनाव प्रचार की शुरूआत कर दी। उन्होंने आज राजधानी दिल्ली में 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का इनॉगरेशन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अशोक विहार में बने 1,675 फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया। पीएम ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला किया। इस पर अब अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है।

अरविंद केजरीवाल ने 2020 में पीएम ने दिल्ली की जनता से कुछ वादे किए थे। उन्होंने कहा कि 2022 तक दिल्ली में हर किसी को घर मिलेगा। आज 2025 में पीएम मोदी ने 1700 घरों की चाबियां सौंपी हैं। कुछ समय पहले कालका जी में 3000 घरों को चाबियाँ दी। कुल मिलाकर उन्होंने 5 साल में 4700 घरों को चाबियां दी हैं। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं और 15 लाख लोगों को घर की जरूरत है। ऐसा लगता है कि उनका घोषणापत्र 5 साल के बजाय 200 साल के लिए था। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि पीएम ने कहा कि दिल्ली में आपदा की सरकार है। मैं कहता हूं कि आपदा दिल्ली में नहीं बल्कि भाजपा में आई हुई है।

#WATCH | Delhi: AAP Convenor Arvind Kejriwal says, “In 2020, PM made a few promises to the people of Delhi… He said that till 2022, everyone in Delhi will get a house… Today in 2025, PM Modi has handed over the keys to 1700 homes and he gave keys to 3000 houses in Kalka Ji… pic.twitter.com/fOVjWhdSda

— ANI (@ANI) January 3, 2025