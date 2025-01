नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के BSF वाले बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि ममता पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश जैसा बनाना चाहती है इसलिए बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वाली BSF को गाली दे रही हैं। ममता बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्या को बसा रही हैं। उनकी संख्या वहां पर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से अधिक है। उनमें थोड़ी हिम्मत है तो बंगाल में NRC और CAA लागू करना चाहिए।

#WATCH | Kolkata, West Bengal: On the statement of West Bengal CM Mamata Banerjee, Union Minister Giriraj Singh says, “…Mamata Banerjee wants to make West Bengal like Bangladesh, that is why she is abusing the BSF which protects the country on the border. Bangladeshi Muslims… pic.twitter.com/2JTU1pZpho

— ANI (@ANI) January 3, 2025