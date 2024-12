भोपाल: मध्य प्रदेश के जबलपुर से आस्था को ठेस पहुंचाने वाला एक मामला सामने आया है। ग्वारीघाट इलाके के बादशाह हलवाई मंदिर के पास स्थित श्री प्राचीन काल भैरव सिद्धपीठ में एक युवक ने भगवान काल भैरव की मूर्ति पर सिगरेट लगाई और दावा किया कि प्रतिमा सिगरेट पी रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद श्रद्धालुओं भावनाओं को बेहद ठेस पहुंची है.

वायरल वीडियो में आरोपी युवक, जिसकी पहचान आकाश गोस्वामी के रूप में हुई है, लोगों से अपील करता नजर आ रहा है कि वे काल भैरव महाराज को सिगरेट अर्पित करें और अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। वीडियो लगभग 36 सेकंड का है, जिसमें युवक अपनी इस हरकत से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जबलपुर पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद दोषी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

🚨 A video showing a devotee offering a cigarette to the Kal Bhairav idol at Shri Kal Bhairav Temple in Jabalpur has gone viral. Authorities have taken action and initiated an investigation.

