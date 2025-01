बुमराह का ऐसा अंदाज कभी देखने को नहीं मिला, विकेट लेने के बाद हुए आक्रामक, कोहली ने बदल दिया माहौल

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ सिडनी टेस्ट की पहली पारी में एक विकेट गंवाया है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम 185 रन पर ऑल आउट हो गई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 9 रन पर एक विकेट खो दिया. जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को झटका दिया और दिन के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया. इस विकेट के बाद बुमराह और विराट कोहली का आक्रामक अंदाज देखने को मिला.

सैम कोंस्टस का रिएक्शन भी खास था। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने आए उस्मान ख्वाजा और कोंस्टस. इस दौरान ख्वाजा महज 2 रन बनाकर आउट हो गए. बुमराह ने दिन के आखिरी ओवर में ख्वाजा को पवेलियन भेजा, जिन्होंने केएल राहुल को कैच थमाया. इसके बाद बुमराह और कोंस्टस के बीच थोड़ी तीखी बातचीत हुई, जिसे देख अंपायर भी बीच-बचाव के लिए पहुंचे.

ख्वाजा के आउट होने के बाद विराट कोहली का जश्न काफी आक्रामक था. वे कोंस्टस की तरफ दौड़ते हुए गए और जश्न मनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पंजाब किंग्स ने भी इस क्षण की एक तस्वीर शेयर की है. बुमराह और कोंस्टस के बीच क्या हुआ था? बुमराह ऑस्ट्रेलिया की पारी का तीसरा ओवर कर रहे थे, जो दिन का आखिरी ओवर था. ओवर की पांचवीं गेंद के बाद दोनों के बीच कुछ तीखी बातें हुईं, जिससे अंपायर को हस्तक्षेप करना पड़ा. लेकिन अगली गेंद पर बुमराह ने ख्वाजा को आउट कर दिया, जिसके बाद उनका आक्रामक जश्न देखते ही बनता था.

It got a bit spicy out there in Sydney 🥵 #WTC25 | #AUSvIND | ➡️ https://t.co/KKLsgkcy4j pic.twitter.com/BoOFI3q2dc

— ICC (@ICC) January 3, 2025