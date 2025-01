India vs Australia 5th Test: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट चल रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 185 रन पर ऑलआउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से अब सैम कोंस्टास और उस्मान ख्वाजा क्रीज पर मौजूद हैं।

#BorderGavaskarTrophy | Sydney, Australia | 5th Test: India bowled out at the score of 185 while batting first after winning the toss

(Rishabh Pant 40; Scott Boland 4/31, Mitchell Starc 3/49)

(Pic – ICC) pic.twitter.com/az0qadqmtW

— ANI (@ANI) January 3, 2025