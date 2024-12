राहुल द्रविड़ का बड़ा खुलासा, विनोद कांबली में नहीं था टैलेंट, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली : विनोद कांबली इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह अपने बचपन के दोस्त और दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से एक इवेंट के दौरान मिलते नजर आए थे। इस दौरान पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने विनोद कांबली को लेकर एक अहम बयान दिया था, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।

राहुल द्रविड़ ने एक वीडियो में चर्चा करते हुए कहा कि उनके अनुसार कांबली में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बनने के लिए जरूरी कुछ गुणों की कमी थी। द्रविड़ ने कांबली की गेंद को अच्छे से हिट करने की काबिलियत की सराहना करते हुए कहा कि वह प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, लेकिन उन्हें और अन्य पहलुओं में थोड़ी कमी थी। द्रविड़ ने कहा, “हम अक्सर टैलेंट का मतलब सिर्फ गेंद को हिट करने की क्षमता समझ लेते हैं। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों में यह काबिलियत थी। लेकिन टैलेंट केवल यही नहीं है। साहस, अनुशासन, फोकस और दबाव में खेलने की क्षमता भी टैलेंट का हिस्सा हैं। इन पहलुओं में कमी होने के कारण कई बार खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते।”

