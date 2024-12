IND vs AUS : बुमराह हुए घायल ? एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया की बढ़ती मुश्किलें

नई दिल्ली : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जा चूका हैं। शनिवार को मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 337 रन बनाकर सभी विकेट खो दिए। इस दौरान भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को खेलते हुए दर्द के संकेत मिले, जिसके चलते फिजियो को मैदान पर आना पड़ा। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बुमराह गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं या नहीं। अगर उनकी चोट गंभीर हुई तो यह टीम इंडिया के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है।

बुमराह ने 81वें ओवर में गेंदबाजी शुरू की थी। उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी थी और उन्होंने ट्रेविस हेड को भी एक बार परेशान किया। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगने के बाद बुमराह नीचे गिर गए और दर्द के चलते अपने पैर को पकड़ते नजर आए। फिजियो ने मैदान पर आकर उन्हें देखा, लेकिन इसके बाद बुमराह फिर से उठकर गेंदबाजी करने लगे। बुमराह का प्रदर्शन इस मैच में प्रभावशाली था। उन्होंने 23 ओवर में 61 रन देकर 4 विकेट लिए और 5 मेडन ओवर फेंके। उनकी गेंदबाजी का दबाव ऑस्ट्रेलिया पर लगातार बना रहा।

Jasprit Bumrah faces a major injury scare, leaving the Indian camp in shock during the Adelaide Test.💔#Jaspritbumrah𓃵 #INDvsAUS pic.twitter.com/xqgLZdCH4v

— ɪᴄᴛ ᴬᵁᴿᴬ 🇮🇳 (@ICTFANNNN) December 7, 2024