IND vs AUS : मोहम्मद सिराज ने मचाई सनसनी, 181.6 kmph के रफ्तार से डाली गेंद ?

नई दिल्ली : बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024 के एडिलेड टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम के लिए स्थिति निराशाजनक रही। टीम इंडिया सिर्फ 180 रन बनाकर ऑलआउट हो गई, जबकि मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने दिन के अंत तक एक विकेट खोकर 86 रन बना लिए और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस दौरान मोहम्मद सिराज सुर्खियों में आ गए, क्योंकि उन्होंने इस मैच में क्रिकेट जगत में सबसे तेज गेंद फेंकने के मामले में शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि, इस रिकॉर्ड को लेकर कुछ सवाल उठे हैं, आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी।

क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शोएब अख्तर के नाम है, जिन्होंने 161.3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की थी। लेकिन इस टेस्ट मैच में जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे, तब उनकी एक गेंद पर स्पीडोमीटर ने 181.6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार दिखाई। सोशल मीडिया पर इस रफ्तार की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, लेकिन यह रफ्तार किसी तकनीकी गड़बड़ी का नतीजा था। यह घटना ऑस्ट्रेलिया की पारी के 24वें ओवर में हुई थी।

Mohammed Siraj clocked at 181.6 km/h that last ball. Tell me the beer snake didn’t fire him up pic.twitter.com/kSzV64F6It

— Ethan (@ethanmeldrum_) December 6, 2024