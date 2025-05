Operation Sindoor: भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीजफायर की घोषणा के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत शांति का पक्षधर है और ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना था. उनके इस बयान ने देश में एकता और शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है.

मनोज तिवारी ने एएनआई से बातचीत में कहा ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ किया था और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने 6-7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया. जिसमें करीब 100 आतंकी मारे गए. तिवारी ने जोर देकर कहा कि भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया न कि पाकिस्तानी नागरिकों को. पाकिस्तान ने झूठी खबरें फैलाईं कि हमने मस्जिदों को निशाना बनाया लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. उन्होंने स्पष्ट किया.

सीजफायर के फैसले का स्वागत करते हुए तिवारी ने पाकिस्तान के पिछले रवैये को देखते हुए सतर्कता बरतने की बात कही. उन्होंने कहा सीजफायर को भारत ने माना, लेकिन साथ में ये भी कहा कि हम अगले कुछ घंटे इंतजार करेंगे क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है. उन्होंने 10 मई की रात को पाकिस्तान द्वारा सीजफायर उल्लंघन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रित किया.

#WATCH | Delhi | BJP MP Manoj Tiwari says, “We have carried out Operation Sindoor against terrorists, not Pakistan. Operation Sindoor will continue against terrorism… In Operation Sindoor, we had to destroy terrorist hideouts, which we did… It is clear from India’s side that… pic.twitter.com/7KoJGPv6gG

— ANI (@ANI) May 11, 2025