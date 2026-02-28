Yuvraj Hazel Love Story: ना फोन, ना जवाब! हेज़ल कीच ने 3.5 साल तक कराया युवराज सिंह का इंतज़ार

Yuvraj Hazel Love Story: युवराज सिंह ने द कपिल शर्मा शो में हेज़ल कीच के साथ अपनी अनोखी लव स्टोरी के बारे में बताया. हेज़ल ने शुरू में उन्हें 3.5 साल तक इग्नोर किया, यहाँ तक कि उनकी बीमारी पर भी ‘गुड लक!’ कहकर जवाब दिया. अपनी शुरुआती दूरी के बावजूद, युवराज ने पक्का इरादा कर लिया था, और पहली मुलाकात के एक साल बाद आखिरकार प्रपोज़ किया. हेज़ल ने माना कि प्रपोज़ल के दौरान ही उन्हें उनसे प्यार हो गया था, और युवराज के रिंग-फिंगर को लेकर कन्फ्यूज़न को याद किया. पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने हाल ही में एक्ट्रेस हेज़ल कीच के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया. यह कपल खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी रहा है और उनके दो बच्चे हैं. ‘वो मुझसे 3.5 साल तक नहीं मिली’