  Yuvraj Hazel Love Story: ना फोन, ना जवाब! हेज़ल कीच ने 3.5 साल तक कराया युवराज सिंह का इंतज़ार

Yuvraj Hazel Love Story: ना फोन, ना जवाब! हेज़ल कीच ने 3.5 साल तक कराया युवराज सिंह का इंतज़ार

Yuvraj Hazel Love Story: युवराज सिंह ने द कपिल शर्मा शो में हेज़ल कीच के साथ अपनी अनोखी लव स्टोरी के बारे में बताया. हेज़ल ने शुरू में उन्हें 3.5 साल तक इग्नोर किया, यहाँ तक कि उनकी बीमारी पर भी ‘गुड लक!’ कहकर जवाब दिया. अपनी शुरुआती दूरी के बावजूद, युवराज ने पक्का इरादा कर लिया था, और पहली मुलाकात के एक साल बाद आखिरकार प्रपोज़ किया. हेज़ल ने माना कि प्रपोज़ल के दौरान ही उन्हें उनसे प्यार हो गया था, और युवराज के रिंग-फिंगर को लेकर कन्फ्यूज़न को याद किया. पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने हाल ही में एक्ट्रेस हेज़ल कीच के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया. यह कपल खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी रहा है और उनके दो बच्चे हैं. ‘वो मुझसे 3.5 साल तक नहीं मिली’


By: Heena Khan | Published: February 28, 2026 11:15:16 AM IST

Yuvraj Hazel Love Story: ना फोन, ना जवाब! हेज़ल कीच ने 3.5 साल तक कराया युवराज सिंह का इंतज़ार - Photo Gallery
1/6

हेज़ल की चाल पर फ़िदा हुए थे युवराज

कपिल शर्मा शो पर, युजराज ने बताया, "उसने मुझे लगभग 3.5 साल तक अपना चेहरा दिखाने की भी परवाह नहीं की. मैंने उससे कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन वो मुझसे मिलती ही नहीं थी. आखिर में, जब वो मान गई, तो मैंने उसे एक आदमी की तरह चलते देखा, और इससे मैं सच में इम्प्रेस हुआ! मैंने सोचा, यह लड़की अलग है.

Yuvraj Hazel Love Story: ना फोन, ना जवाब! हेज़ल कीच ने 3.5 साल तक कराया युवराज सिंह का इंतज़ार - Photo Gallery
2/6

अजीब लगी हेज़ल

इसके आगे युवराज ने बताया कि फिर मैंने देखा कि उसने क्या पहना है और उसके क्यूट चेहरे पर ही फोकस करने का फैसला किया." आगे बताते हुए, उन्होंने कहा, "जब मैंने उसे टेक्स्ट किया कि मैं बीमार हूँ, तो उसने जवाब दिया, 'गुड लक!' तभी मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत अजीब है और मैंने कुछ समय के लिए उससे बात करना बंद कर दिया."

Yuvraj Hazel Love Story: ना फोन, ना जवाब! हेज़ल कीच ने 3.5 साल तक कराया युवराज सिंह का इंतज़ार - Photo Gallery
3/6

3.5 साल बाद किया एक्सेप्ट

क्रिकेटर ने कहा, "मुझे पता चला कि वो मेरे एक दोस्त की दोस्त थी. मैंने उससे कहा कि वो उससे दूर रहे क्योंकि एक दिन, मैं इस लड़की से शादी करने वाला हूँ!" युजराज ने आगे बताया कि हेज़ल ने बाद में उन्हें फेसबुक पर ऐड किया. उन्होंने कहा, "मैंने तुरंत उसे हाथ जोड़ने वाला इमोजी भेजा और 3.5 साल बाद मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू कहा.

Yuvraj Hazel Love Story: ना फोन, ना जवाब! हेज़ल कीच ने 3.5 साल तक कराया युवराज सिंह का इंतज़ार - Photo Gallery
4/6

इन्तहा हो गई इंतजार की

तभी वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हुई." उन्होंने आखिर में कहा, "उस मीटिंग के बाद, उसने मुझे हाँ कहने से पहले एक और साल इंतज़ार करवाया."

Yuvraj Hazel Love Story: ना फोन, ना जवाब! हेज़ल कीच ने 3.5 साल तक कराया युवराज सिंह का इंतज़ार - Photo Gallery
5/6

हेज़ल ने अपनी कहानी शेयर की

दूसरी ओर, हेज़ल ने हंसते हुए कहा, "एक बार, उसने मुझे कॉफी पर चलने के लिए कहा, और मैंने हाँ कह दिया, फिर अपना फ़ोन स्विच ऑफ़ कर लिया." जब कपिल शर्मा ने पूछा कि वो आख़िरकार उससे कब प्यार करने लगी, तो हेज़ल ने जवाब दिया, "मुझे नहीं पता. शायद जिस दिन उसने प्रपोज़ किया. मैंने सोचा, ठीक है, वो ठीक लग रहा है, मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ."

Yuvraj Hazel Love Story: ना फोन, ना जवाब! हेज़ल कीच ने 3.5 साल तक कराया युवराज सिंह का इंतज़ार - Photo Gallery
6/6

ऐसे किया युवराज ने प्रोपोज़

अपने रोमांटिक प्रपोज़ल के बारे में कुछ राज़ खोलते हुए, युवराज ने कहा, "जब मैं घुटनों के बल बैठा, तो मैं भूल गया कि अंगूठी किस उंगली में पहननी है. मुझे उससे पूछना पड़ा — 'कौन सी?' और उसने कहा, 'बाईं ओर!' हमने इसे समझने में पाँच मिनट लगाए."

Yuvraj Hazel Love Story: ना फोन, ना जवाब! हेज़ल कीच ने 3.5 साल तक कराया युवराज सिंह का इंतज़ार - Photo Gallery

