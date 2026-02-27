चौथी शादी करने जा रहे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक? सानिया के एक्स हसबैंड से जुड़ रहा इस हसीना का नाम

Who is vaneeza sattar: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं. हालांकि, इस मामले पर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी चौथी शादी को लेकर चर्चा सोशल मीडिया पर खूब चल रही है. एक बार फिर से क्रिकेटर का नाम पाकिस्तान की खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ जुड़ रहा है. बता दें कि, कुछ समय पहले ही क्रिकेटर ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से शादी की है.