Holi 2026: सफेद साड़ी पर रंगों की छींटे! भारत का वो राज्य जहां विधवा महिलाएं भी मनाती हैं होली का जश्न

Vrindavan Holi: रंगों से भरा ये होली का त्योहार पूरे भारत में बड़े जोश और जुनून के साथ मनाया जाता है. लेकिन उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वृंदावन में एक ऐसी परंपरा है जिसने सबका दिल जीत लिया और समाज में एक बड़ा बदलाव किया. इस जगह की खास बात ये है कि यहां विधवाएं अब खुलकर होली के जश्न में हिस्सा लेती हैं और खुशी-खुशी फूलों और रंगों से खेलती हैं. जिन विधवाओं को पहले त्योहारों से दूर रखा जाता था, वे अब फिर से ज़िंदगी का जश्न मना रही हैं.