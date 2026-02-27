Vijay-Rashmika Jewellery Design: विजय-रश्मिका की शाही शादी, टेम्पल ज्वेलरी ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Vijay-Rashmika Wedding Jewellery: हाथों में मेहंदी लगाते हुए चेहरे बनाते दूल्हे या अपनी शादी में कम से कम कपड़े पहनने वाली दुल्हनों के बीच, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में अपनी शादी में हाई-फ़ैशन गोल्स दिए. जिस चीज़ ने सबका ध्यान खींचा, वह थी उनकी सोने की ज्वेलरी. मांग टीका और आर्म कफ से लेकर पायल तक, रश्मिका और विजय ने अपने इस खास दिन पर कई किलोग्राम की टेम्पल ज्वेलरी पहनी थी. श्री ज्वैलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक अग्रवाल और कौशिक कुमार ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि “हमने हमेशा रश्मिका और विजय के काम की तारीफ़ की है, लेकिन उन्हें पर्सनली जानना और उनके जादुई दिन का हिस्सा बनना सच में खास था. वे बहुत अच्छे इंसान हैं, और इतने करीबी सेलिब्रेशन की ज़िम्मेदारी उन्हें मिलना कुछ ऐसा है जिसे हम हमेशा याद रखेंगे. देश के बाकी लोगों की तरह, हम अभी भी यह सब महसूस कर रहे हैं.”
विजय देवरकोंडा की ज्वेलरी का ब्रेकडाउन
विजय देवरकोंडा ने लिखा कि उन्होंने अपनी "बेस्ट फ्रेंड" रश्मिका मंदाना से शादी की, लेकिन जिस चीज़ ने हमारा ध्यान खींचा, वह थी उनकी मैक्सिमलिस्ट गोल्ड ज्वेलरी, जो मिनिमलिज़्म के ज़माने में बहुत कम देखने को मिलती है. उन्होंने बस मैक्सिमलिज़्म को एक ट्रेंड बना दिया, और ऐसा लगता है कि यह यहीं रहने वाला है. श्री ज्वैलर्स ने शेयर किया, "विजय देवरकोंडा की ज्वेलरी ने शानदार दूल्हे के स्टाइल के बारे में एक मज़बूत कहानी पेश की, एक ऐसी जगह जिसे भारतीय शादियों में अभी भी काफ़ी कम आंका जाता है."
ज्वेलरी में क्या था खास?
बयान में लिखा था, "एक पौराणिक राजा के अधिकार को दिखाते हुए, उनके सेरेमोनियल पीस में हाथी के मोटिफ शामिल थे जो ज्ञान का प्रतीक हैं और बाघ के एलिमेंट फुर्ती को दिखाते हैं, जिन्हें पारंपरिक इनले वर्क से प्रेरित रिफाइंड फ्लोरल पैटर्न के साथ बैलेंस किया गया है. डीप नक्षी एनग्रेविंग ने डायमेंशनल बनाया, जबकि ब्रेडेड टेक्सचर और रावा डिटेलिंग ने स्कल्पचरल वेट जोड़ा."
विजय की ज्वेलरी में क्या खासियत?
विजय ने ईयर स्टड पहने थे, छोटे नहीं, बल्कि बड़े - एक सिक्के के साइज़ के. उनका रिस्ट कफ सीधे किसी पीरियड इंडियन फिल्म से लिया गया था. उन्होंने दो नेकलेस चुने - एक लंबा और एक छोटा. टेम्पल नेकलेस पर डिज़ाइन बहुत बढ़िया था और उनके शाही लुक में एक शाही टच दे रहा था. दूल्हे को आर्म कफ़ पहने देखा गया, और उनकी छोटी उंगली में अंगूठी उसके डिज़ाइन को और अच्छा बना रही थी. उन्होंने एंकल कड़ा पहना था, जो ज़्यादातर पारंपरिक शादियों में कम ही देखने को मिलता है.
पुरुषों की ज्वेलरी का चलन बढ़ रहा
श्री ज्वैलर्स ने कहा, "शादी के बदलते माहौल में जहाँ पुरुषों की ज्वेलरी का चलन बढ़ रहा है, इस लुक ने कम से कम दूल्हे की स्टाइलिंग से एक कॉन्फिडेंट बदलाव दिखाया और सजावट को ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया."
रश्मिका मंदाना की वेडिंग ज्वेलरी का ब्रेकडाउन
श्री ज्वैलर्स ने एनडीटीवी को बताया कि रश्मिका मंदाना की वेडिंग ज्वेलरी ने उनकी जड़ों का सम्मान किया और उन्हें एक "कंटेंपररी" इंडियन स्टार के तौर पर पहचान दिलाई. उनके गहने साउथ इंडियन आर्किटेक्चर की मूर्तिकला की भाषा से प्रेरित थे. हैदराबाद के ज्वेलरी ब्रांड ने बताया, "इस कलेक्शन में हाई-रिलीफ नक्शी वर्क और बारीक रवा ग्रेनुलेशन था, हर डिटेल को मास्टर कारीगरों ने हाथ से बनाया था." दुल्हन ने 11 पीस पहने थे - ट्रेडिशनल हारम के साथ एक चोकर, स्टेटमेंट झुमके, जड़ा बिल्ला, चंपासरालु, हाथफूल, माथापट्टी, नोज़ पिन, चूड़ियां, बाजूबंद, कमर बेल्ट और पायल.
हेरिटेज से प्रेरित थी ज्वेलरी
श्री ज्वैलर्स ने बताया, "एंटीक मैट पॉलिश में फिनिश किए गए, इन क्रिएशन्स में एक रिच, हेरिटेज से प्रेरित चमक थी, जो उसके सिल्हूट के साथ आसानी से मेल खाने के लिए बनाई गई थी. मकसद सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि टिकाऊपन था - ज्वेलरी को लेगेसी पीस के तौर पर सोचा गया था ताकि यह पीढ़ियों तक चले."
रश्मिका-विजय की ज्वेलरी डिजाइन करने में कितना समय लगा
ज्वेलरी ब्रांड ने बताया, "हमने साउथ इंडियन आर्किटेक्चर की शान से गहरी प्रेरणा ली जो कल्चर को इतनी खूबसूरती से दिखाती है. रश्मिका का ब्राइडल लुक एक जीवित देवी के आभामंडल के आसपास सोचा गया था, जबकि विजय के पहनावे में एक संप्रभु राजा की उपस्थिति थी," यह बताते हुए कि उन्होंने दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए वायरल ज्वेलरी कैसे बनाई. दोनों एक्टर्स की ज्वेलरी में डीप नक्शी और रावा डिटेलिंग का इस्तेमाल किया गया था, जो कारीगरी की रिचनेस को दिखाता है.
ज्वेलरी ने इंटरनेट पर मचाया धूम
ज्वेलरी ब्रांड ने बताया, "पूरा सफ़र 10 महीने का था - डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट सोचने और कई डिस्कशन में शामिल होने से लेकर, कस्टमाइज़ेशन, प्रोडक्शन, ट्रायल और आखिर में पूरे लुक को असलियत में लाने तक." जब ज्वेलरी को इतने परफेक्शन के साथ डिज़ाइन किया जाता था, तो उसका इंटरनेट पर धूम मचाना और नए ट्रेंड सेट करना तो बनता ही था.