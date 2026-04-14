UP News: बिना HSRP गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, सरकार का बड़ा फैसला; भरना होगा भारी जुर्माना

Uttar Pradesh Vehicle Rules: 15 अप्रैल से बिना HSRP वाले वाहनों की PUC जांच नहीं होगी. नियम तोड़ने पर 15,000 रुपये तक जुर्माना लगेगा. प्रदेश में करीब दो करोड़ वाहन अब भी बिना HSRP हैं. नई तकनीकी व्यवस्था के तहत केवल HSRP लगे वाहनों को ही प्रदूषण प्रमाणपत्र मिलेगा, जिससे नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.