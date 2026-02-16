Aaj Ka Mausam: कहीं बारिश तो कहीं हीटवेव की एंट्री! दिल्ली से लेकर यूपी तक IMD का अलर्ट; घर से निकलने से पहले देख लें ताजा अपडेट

Today Weather: दिल्ली से लेकर अब यूपी तक मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है. कहीं न कहीं अब ठंड ने अलविदा कह दिया है. वहीं धूप भी खिलने लगी है. वहीं अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की ओर बढ़ रहा है, जो सोमवार 16 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों तक पहुंच सकता है. इसके असर से पहाड़ों में बादल छाने और हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में धीरे-धीरे ठंड कम होने लगेगी और तापमान बढ़ सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार को पहाड़ी क्षेत्रों में बादल रहेंगे, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम सूखा रहेगा. हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के कारण 17 से 19 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी इलाकों में कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है.