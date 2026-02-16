Aaj Ka Mausam: कहीं बारिश तो कहीं हीटवेव की एंट्री! दिल्ली से लेकर यूपी तक IMD का अलर्ट; घर से निकलने से पहले देख लें ताजा अपडेट
Today Weather: दिल्ली से लेकर अब यूपी तक मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है. कहीं न कहीं अब ठंड ने अलविदा कह दिया है. वहीं धूप भी खिलने लगी है. वहीं अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की ओर बढ़ रहा है, जो सोमवार 16 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों तक पहुंच सकता है. इसके असर से पहाड़ों में बादल छाने और हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में धीरे-धीरे ठंड कम होने लगेगी और तापमान बढ़ सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार को पहाड़ी क्षेत्रों में बादल रहेंगे, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम सूखा रहेगा. हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के कारण 17 से 19 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी इलाकों में कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर का हाल कैसा रहने वाला है.
इन राज्यों में अब भी कूल-कूल मौसम
IMD ने कहा है कि 17 से 19 फरवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ जगहों पर बारिश या बर्फबारी की संभावना है.
मध्य प्रदेश का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 18 और 19 फरवरी को गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश की संभावना है.
दिल्ली का मौसम
दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने से ठंड वापस आ गई है. इस बीच, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMD) ने 18 फरवरी को बारिश का अनुमान लगाया है, जिससे तापमान कम हो जाएगा.
यूपी में बारिश?
मौसम विभाग के मुताबिक, 16 फरवरी को वाराणसी समेत ज़्यादातर ज़िलों में मौसम साफ़ रहेगा, सुबह हल्का कोहरा रहने की उम्मीद है. ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 26–30 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. 17-18 फरवरी को अलीगढ़, आगरा और मथुरा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में गरज के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद है.
राजस्थान का मौसम
राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में फरवरी में मार्च जैसी गर्मी पड़ रही है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा और ज़्यादातर इलाकों में मौसम सूखा रहेगा.
हरियाणा का मौसम
हरियाणा में फरवरी के बीच में हीटवेव चल रही है. 15 फरवरी को हरियाणा में एवरेज टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़कर नॉर्मल से 3.1 डिग्री ज़्यादा हो गया. पलवल में पारा 30.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक, फिलहाल मौसम सूखा रहेगा.