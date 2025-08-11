  • Home>
  • जब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की वायरल हुई बाथरूम से सेक्सी तस्वीरें, सोशल मीडिया पर मचा था तगड़ा बवाल

जब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की वायरल हुई बाथरूम से सेक्सी तस्वीरें, सोशल मीडिया पर मचा था तगड़ा बवाल

Bollywood Actresses Who Shared Sexy Pictures From Their Bedroom : बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस जिन्होंने बेडरूम से अपनी बोल्ड और सेक्सी तस्वीरें शेयर की हैं और सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। इस लिस्ट में ईशा गुप्ता (Esha Gupta), जैकलिन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez), एमी जैक्सन (Amy Jackson) और इलियाना डी’क्रूज़ (Ileana D’cruz) का नाम शामिल है।

By: chhaya sharma Last Updated: August 11, 2025 18:12:54 IST
Bollywood actresses who shared sexy pictures from their bedroom - Photo Gallery
1/7

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने शेयर की बेडरूम से सेक्सी तस्वीरे (Bollywood Actresses Who Shared Sexy Pictures From Their Bedroom)

बॉलीवुड की कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जो अपने बोल्ड और सेक्सी लुक की वजह से इंटरटेनट पर छाई रहती हैं। फैंस उनके हर लुक के दीवाने हैं। ऐसे ही हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने बेडरूम से अपनी सेक्सी तस्वीरें शेयर की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया था और एक्ट्रेसेस की ये तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी।

Esha Gupta Shared Sexy Picture From Bedroom - Photo Gallery
2/7

ईशा गुप्ता ने शेयर की बेडरूम से अपनी बेहद सेक्सी तस्वीर (Esha Gupta Shared Sexy Picture From Bedroom)

बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक ईशा गुप्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और हमेशा अपने फैंस के साथ बोल्ड और सेक्सी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। ऐसी ही एक बार ईशा गुप्ता ने अपने बेडरूम से बेहद सेक्सी और हॉट तस्वीरें शेयर की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई थी और एक्ट्रेस की तस्वीरें पूरे इंटरटेन पर आग की तरह फैल गई थी।

Shanaya Kapoor Shared Hot Photo From Bedroom
3/7

शनाया कपूर ने शेयर की बेडरूम से अपनी हॉट तस्वीर (Shanaya Kapoor Shared Hot Photo From Bedroom)

शनाया कपूर इंडस्ट्री की फेमस स्टार किड में से एक हैं और फैंस उनक् हर लुक पर फिदा हैं। ऐसे ही शनाया कपूर ने भी अपने बेडरूम से अपनी बेहद बोल्ड तस्वीर शेयर की थी, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। इसके अलावा भी एक्ट्रेस अपनी तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं।

Jacqueline Fernandez Gave A Sexy Pose While Lying On The Bed - Photo Gallery
4/7

जैकलिन फर्नांडीज ने बेड़ पर लेटे दिए सेक्सी पोज (Jacqueline Fernandez Gave A Sexy Pose While Lying On The Bed)

अपनी सेक्सी बॉडी और हॉट लुक से सबको अपना दीवना बना देने वाली एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज भी अपने बेडरूम से अपनी तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं, जो शेयर होने के बाद पूरे इंटरनेट पर छा गई थी। तस्वीरों में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थी और क्यूट अंदाज में पोज दे रही थी।

Amy Jackson Bold Picture From Her Bedroom - Photo Gallery
5/7

एमी जैक्सन ने शेयर की बेडरूम से बेहद बोल्ड तस्वीर (Amy Jackson Shared A Very Bold Picture From Her Bedroom

इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक एमी जैक्सन बेहद बोल्ड और सेक्सी है और अपनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। ऐक्ट्रेस ने भी बेडरूम से अपनी तस्वीरें शेयर की थी, जिन्होंने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया था। फैंस एमी जैक्सन की बेडरूम तस्वीरों को बार-बार देख रहे थे।

Ileana D'cruz Shared Her Sexy Photos From Bedroom
6/7

इलियाना डी'क्रूज़ ने शेयर की बेडरूम से अपनी सेक्सी तस्वीरें (Ileana D'cruz Shared Her Sexy Photos From Bedroom)

इलियाना डी'क्रूज़ बेहद हॉट और सेक्सी एक्ट्रेस में से एक हैं और अपने लुक को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। इलियाना की भी बेडरूम तस्वीरें इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायर हुई थी, तस्वीरों में एक्ट्रेस का सेक्सी लुक देखने लायक था।

Vaani Kapoor Bedroom Photos Went Viral
7/7

वाणी कपूर (Vaani Kapoor Bedroom Photos Went Viral)

वाणी कपूर भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, फैंस के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, एक्ट्रेस के हर लुक के लोग दीवाने, यही वजह से ऐक्ट्रेस की तस्वीरें सामने आते ही वायरल हो जाती हैं। वाणी कपूर ने भी बेडरूम से अपनी सेक्सी तस्वीरें शेयर की थी, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हुई थी।

