Silver Price Today: चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव जारी, क्या यह खरीदारी का गोल्डन चांस है? जानें MCX का ताजा अपडेट

Silver Price Today: चांदी के दाम लगातार बढ़ और घट रहे हैं. वहीं जिस तरह चांदी की कीमतों में बदलाव देखा जा रहा है उसे देखकर पूरा देश हैरान है. वहीं US टैरिफ पॉलिसी और US-ईरान के बीच चल रही बातचीत पर बनी अनिश्चितता कम होने से आज MCX पर चांदी का रेट कम हो गया. कहीं न कहीं ये निवेशकों के लिए राहत की खबर है. ईरान और US आज जिनेवा में बातचीत का एक और दौर करने वाले थे, जिसका मकसद अपने लंबे समय से चल रहे न्यूक्लियर विवाद को सुलझाना और इस इलाके में बड़ी मिलिट्री तैनाती के बाद ईरान पर US के नए हमलों को रोकना था. चलिए जान लेते हैं आज क्या हैं चांदी के दाम?