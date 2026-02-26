Silver Price Today: चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव जारी, क्या यह खरीदारी का गोल्डन चांस है? जानें MCX का ताजा अपडेट
Silver Price Today: चांदी के दाम लगातार बढ़ और घट रहे हैं. वहीं जिस तरह चांदी की कीमतों में बदलाव देखा जा रहा है उसे देखकर पूरा देश हैरान है. वहीं US टैरिफ पॉलिसी और US-ईरान के बीच चल रही बातचीत पर बनी अनिश्चितता कम होने से आज MCX पर चांदी का रेट कम हो गया. कहीं न कहीं ये निवेशकों के लिए राहत की खबर है. ईरान और US आज जिनेवा में बातचीत का एक और दौर करने वाले थे, जिसका मकसद अपने लंबे समय से चल रहे न्यूक्लियर विवाद को सुलझाना और इस इलाके में बड़ी मिलिट्री तैनाती के बाद ईरान पर US के नए हमलों को रोकना था. चलिए जान लेते हैं आज क्या हैं चांदी के दाम?
क्या हैं आज चांदी के दाम
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार, 26 फरवरी को, MCX पर चांदी का रेट 2% गिरकर ₹2,62,892.00 पर आ गया है, जबकि MCX पर सोना 0.4% गिरकर ₹1,60,516 प्रति 10 ग्राम पर आ गया.
तीन हफ्ते बाद गिरे दाम
इंटरनेशनल मार्केट में भी, स्पॉट चांदी पिछले सेशन में तीन हफ़्ते के हाई पर पहुंचने के बाद 0.6% गिरकर $88.84 प्रति औंस पर आ गई.
सोने का हाल
इस बीच, सोने की कीमतें $5,200 के लेवल के करीब पहुंच गईं, जो पिछले छह सेशन में लगभग 6% चढ़ने के बाद बढ़त को और बढ़ा रही हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में US सैनिकों की तैनाती ने ग्लोबल मार्केट को बढ़त पर रखा.
जानें सोने के दाम
मंगलवार को तीन हफ़्ते से ज़्यादा के हाई को छूने के बाद, 0258 GMT तक स्पॉट गोल्ड 0.3% बढ़कर $5,183.85 प्रति औंस हो गया. अप्रैल डिलीवरी के लिए US गोल्ड फ्यूचर्स 0.5% गिरकर $5,200.50 पर आ गया.
क्यों आई अचानक गिरावट
गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी के साथ शुरुआत हुई क्योंकि US टैरिफ पॉलिसी को लेकर बनी अनिश्चितता और यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच लगातार तनाव ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर असर डाला.
क्या है वजह
यह गिरावट तब हुई जब US डॉलर कमजोर हुआ, एक ऐसा फैक्टर जो आमतौर पर बुलियन कीमतों को सपोर्ट करता है, जिससे डॉलर में सोना दूसरी करेंसी इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए ज़्यादा सस्ता हो जाता है.
कितनी प्रतिशत की हुई गिरावट
घरेलू मोर्चे पर, अप्रैल 2026 डिलीवरी के लिए MCX गोल्ड फ्यूचर्स 600 रुपये से ज़्यादा, या लगभग 0.3%, गिरकर 1,60,516 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 5 मार्च, 2026 को मैच्योर होने वाला सिल्वर फ्यूचर्स 5,424 रुपये, या लगभग 2% गिरकर 2,62,892 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया.