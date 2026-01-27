सुसाइड करने चली थीं शहनाज गिल? सिद्धार्थ की मौत से लेकर बॉलीवुड तक का सफर; जानें लाइफ स्ट्रगल

सिद्धार्थ शुक्ला संग रिश्ता

बिग बॉस के घर में शहनाज की दिवंगत एक्टर और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला के साथ नजदीकियां काफी चर्चा में रही. बिग बॉस के घर में शुरू हुआ ये रिश्ता शो खत्म होने के बाद भी जारी रहा. लेकिन साल 2021 में सिद्धार्थ का निधन हो गया था. उनके निधन से एक्ट्रेस पूरी तरह टूट गई थीं. सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद शहनाज करीब डेढ़ महीने तक घर से नहीं निकली थीं.