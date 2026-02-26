  • Home>
Arjun Tendulkar Wedding Guest List: अंबानी परिवार से लेकर एमएस धोनी तक ये दिग्गज लोग अर्जुन तेंदुलकर की शादी में होंगे शामिल, देखें लिस्ट

Arjun Tendulkar Wedding Guest List: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले Sachin Tendulkar के घर में खुशियों का माहौल है. उनके बेटे Arjun Tendulkar मार्च 2026 में अपनी करीबी मित्र और उद्यमी Saaniya Chandhok संग शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. निजी सगाई के बाद अब शाही अंदाज में बहु-दिवसीय विवाह समारोह की तैयारियां जोंरों पर हैं.


By: sanskritij jaipuria | Published: February 26, 2026 3:37:11 PM IST

शादी की तारीख और टाइमलाइन

विवाह समारोह 3 मार्च 2026 से शुरू होंगे. मेन शादी 5 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी. ये बहु-दिवसीय पारंपरिक और भव्य आयोजन होगा.

जामनगर में प्री-वेडिंग समारोह

गुजरात के Jamnagar में रिलायंस ग्रुप एस्टेट पर विशेष पूजा और आशीर्वाद समारोह हुआ. यही वो स्थान है जहां Anant Ambani और Radhika Merchant का विवाह हुआ था.

मुंबई में मेन विवाह समारोह

5 मार्च को मेन शादी Mumbai के साउथ मुंबई स्थित हाई-सिक्योरिटी प्राइवेट रेजिडेंस या लग्जरी होटल में होने की संभावना है.

खास मेहमान – राजनीतिक हस्तियां

निमंत्रण लिस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हैं.

क्रिकेट जगत की मौजूदगी

महान क्रिकेटर एमएस धोनी, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण सहित कई दिग्गज शामिल होंगे.

आईपीएल टीमों की भागीदारी

अर्जुन की नई टीम Lucknow Super Giants और पूर्व टीम Mumbai Indians के खिलाड़ी भी समारोह में शामिल हो सकते हैं.

उद्योग जगत की हस्तियां

Mukesh Ambani और Nita Ambani समेत कई बड़े उद्योगपति और परिवारिक मित्र इस शाही विवाह के साक्षी बनेंगे.

