Arjun Tendulkar Wedding Guest List: अंबानी परिवार से लेकर एमएस धोनी तक ये दिग्गज लोग अर्जुन तेंदुलकर की शादी में होंगे शामिल, देखें लिस्ट

Arjun Tendulkar Wedding Guest List: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले Sachin Tendulkar के घर में खुशियों का माहौल है. उनके बेटे Arjun Tendulkar मार्च 2026 में अपनी करीबी मित्र और उद्यमी Saaniya Chandhok संग शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. निजी सगाई के बाद अब शाही अंदाज में बहु-दिवसीय विवाह समारोह की तैयारियां जोंरों पर हैं.