6 Most Powerful Missiles: भारतीय सशस्त्र बल की 6 मजबूत मिसाइलें, देखें लिस्ट

6 Most Powerful Missiles: आज देश भर में लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं. ऐसे में आज भारत की मिसाइलों के बारे में जानते हैं. भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का मजबूत ढांचा तैयार किया है. ये मिसाइलें देश की रणनीतिक शक्ति, प्रतिरोधक क्षमता और वायु-रक्षा को सशक्त बनाती हैं.