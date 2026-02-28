Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद

Benefits of apples for health: सेब को सेहत का खजाना कहा जाता है, लेकिन जब बात दिल की सेहत की आती है तो अक्सर सवाल उठता है कि लाल सेब ज्यादा फायदेमंद है या हरा. डाक्टरों के अनुसार, दोनों तरह के सेब पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं, हालांकि इनके गुणों में थोड़ा अंतर जरूर होता है.