  • Home>
  • Gallery»
  • Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद

Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद

Benefits of apples for health: सेब को सेहत का खजाना कहा जाता है, लेकिन जब बात दिल की सेहत की आती है तो अक्सर सवाल उठता है कि लाल सेब ज्यादा फायदेमंद है या हरा. डाक्टरों के अनुसार, दोनों तरह के सेब पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं, हालांकि इनके गुणों में थोड़ा अंतर जरूर होता है.


By: Ranjana Sharma | Published: February 28, 2026 4:17:43 PM IST

Follow us on
Google News
Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
1/8

लाल या हरा कौन सा सेब ज्यादा फायदेमंद?

सेब को सेहत का खजाना माना जाता है, लेकिन दिल की सेहत के लिए कौन सा सेब बेहतर है -यही बड़ा सवाल है.

You Might Be Interested In
Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
2/8

पोषण में क्या अंतर?

दोनों सेब में फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. हरे सेब में कैलोरी थोड़ी कम और फाइबर थोड़ा ज्यादा होता है, जबकि लाल सेब में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं.

Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
3/8

सेब कैसे रखता है दिल को स्वस्थ?

सेब में मौजूद घुलनशील फाइबर (पेक्टिन) खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. नियमित सेवन से हृदय रोग का खतरा घट सकता है.

You Might Be Interested In
Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
4/8

लाल सेब के फायदे

लाल सेब में एंथोसायनिन जैसे तत्व होते हैं, जो सूजन कम करने और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने में सहायक हैं.

Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
5/8

हरे सेब के फायदे

हरे सेब में शुगर की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है. यह वजन नियंत्रित रखने और रक्त शर्करा संतुलित रखने में मददगार हो सकता है.

Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
6/8

दिल के मरीजों के लिए क्या बेहतर?

यदि वजन और शुगर नियंत्रण प्राथमिकता है तो हरा सेब बेहतर विकल्प हो सकता है. एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हो तो लाल सेब भी उतना ही लाभकारी है.

Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
7/8

कितनी मात्रा में खाएं?

डाक्टरों के अनुसार, रोज एक मध्यम आकार का सेब संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है. लेकिन मधुमेह या गंभीर हृदय रोग के मरीज डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

You Might Be Interested In
Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
8/8

रंग नहीं, नियमितता है असली कुंजी

लाल हो या हरा, सेब दिल के लिए फायदेमंद है. जरूरी है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली.

Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery
Benefits of apples for health: सेहत के लिए लाल या हरा सेब? जानिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद - Photo Gallery