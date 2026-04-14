Indian Railway: रेल प्रोजेक्ट से चमकेगा बॉर्डर इलाका, 10,228 करोड़ से बढ़ेगी कनेक्टिविटी; इन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा

Rajasthan Railway Project: राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 827 किमी लंबी तीन रेल परियोजनाओं पर काम जारी है. अनूपगढ़-बीकानेर समेत नई लाइनों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी. जैसलमेर-बाड़मेर को भी लाभ मिलेगा. स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है. 2026–27 में 10,228 करोड़ रुपये का बजट मिला, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.