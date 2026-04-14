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Indian Railway: रेल प्रोजेक्ट से चमकेगा बॉर्डर इलाका, 10,228 करोड़ से बढ़ेगी कनेक्टिविटी; इन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा

Rajasthan Railway Project: राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 827 किमी लंबी तीन रेल परियोजनाओं पर काम जारी है. अनूपगढ़-बीकानेर समेत नई लाइनों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी. जैसलमेर-बाड़मेर को भी लाभ मिलेगा. स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है. 2026–27 में 10,228 करोड़ रुपये का बजट मिला, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.


By: Shubahm Srivastava | Published: April 14, 2026 5:31:06 PM IST

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Indian Railway: रेल प्रोजेक्ट से चमकेगा बॉर्डर इलाका, 10,228 करोड़ से बढ़ेगी कनेक्टिविटी; इन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा - Photo Gallery
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सीमावर्ती इलाकों में रेल नेटवर्क मजबूत करने की पहल

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए तीन बड़ी रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है. इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 827 किलोमीटर है, जिनका मुख्य उद्देश्य बॉर्डर क्षेत्रों को देश के मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ना है.

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827 किलोमीटर की बड़ी परियोजनाएं

इन योजनाओं के तहत लंबी दूरी की रेल लाइनों का निर्माण और विस्तार किया जा रहा है. इससे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर और तेज परिवहन सुविधा मिल सकेगी.

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अनूपगढ़-बीकानेर नई रेल लाइन

187 किलोमीटर लंबी अनूपगढ़-बीकानेर रेल लाइन का प्रस्ताव तैयार हो चुका है. इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनकर तैयार है और अब इसे अंतिम मंजूरी का इंतजार है. यह लाइन शुरू होने पर लोगों को बड़े शहरों से सीधा संपर्क मिलेगा.

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जैसलमेर-बाड़मेर क्षेत्र को लाभ

380 किलोमीटर लंबी जैसलमेर–भाभर/भीलड़ी (बाड़मेर के रास्ते) और 260 किलोमीटर लंबी खाजूवाला–जैसलमेर रेल लाइन पर अंतिम सर्वे कार्य जारी है. ये परियोजनाएं पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों को मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी.

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व्यापार और रोजगार को बढ़ावा

नई रेल लाइनों के बनने से व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी. माल ढुलाई आसान होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

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पर्यटन क्षेत्र को नई रफ्तार

बेहतर कनेक्टिविटी से जैसलमेर और बाड़मेर जैसे पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है. इससे राज्य के पर्यटन उद्योग को भी बड़ा फायदा मिलेगा.

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रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

जैसलमेर और बाड़मेर रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है. यहां आधुनिक सुविधाएं, साफ-सुथरे प्लेटफॉर्म, बेहतर वेटिंग एरिया और डिजिटल सेवाएं जोड़ी जा रही हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा.

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हजारों करोड़ का निवेश

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राजस्थान को रेलवे परियोजनाओं हेतु 10,228 करोड़ रुपये का बजट मिला है. साथ ही करीब 90,659 करोड़ रुपये की अन्य परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं, जिससे राज्य में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी.

Tags:
Anupgarh Bikaner Rail LineBorder Railway ConnectivityDesert Rail ConnectivityJaisalmer Barmer RailwayRajasthan Rail Project
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