सलमान खान का नाम सुनते ही क्यों सहम जाती थीं प्रीति जिंटा? 11 साल पहले एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा

बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ी

प्रीति जिंटा और सलमान खान ने एक साथ मिलकर कई फिल्मों में काम किया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई हैं. दोनों ने फैंस को एक साथ चोरी चोरी चुपके चुपके’, ‘हर दिल जो प्यार करेगा’ और ‘जान-ए-मन’ जैसी सुपरहिट फिल्में दीं. प्रीति काफी समय से बॉलीवुड से दूर हैं, लेकिन उन्हें और सलमान खान को एक बार फिर से साथ देखना चाहते हैं.