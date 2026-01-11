सोमनाथ पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में की महाआरती; यहां देखें कुछ बेहतरीन तस्वीरें

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का क्या है इतिहास

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एक विशेष धार्मिक-सांस्कृतिक उत्सव है जो सोमनाथ मंदिर की सहनशीलता, पुनर्निर्माण और अटूट आस्था को श्रद्धांजलि देता है. इस पर्व का मुख्य उद्देश्य सोमनाथ मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा — आक्रमण, विनाश और पुनर्निर्माण के संघर्ष और फिर से उठ खड़े होने के प्रतीक को उजागर करना है. 2026 में यह पर्व पहले दर्ज़ किए गए हमला (1026 ई.) के 1000 वर्ष पूरे होने के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है.