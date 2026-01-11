  • Home>
सोमनाथ पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में की महाआरती; यहां देखें कुछ बेहतरीन तस्वीरें

PM Modi Somnath Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर सोमनाथ पहुंचे, इस दौरान वह सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ बातचीत करेंगे.गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर के पास हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया.


By: Shubahm Srivastava | Published: January 11, 2026 12:15:04 AM IST

सोमनाथ पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में की महाआरती; यहां देखें कुछ बेहतरीन तस्वीरें
1/7

सोमनाथ में आकर धन्य महसूस कर रहा हूं

एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा, "हमारी सभ्यतागत साहस के गौरवशाली प्रतीक सोमनाथ में आकर धन्य महसूस कर रहा हूं.यह दौरा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान हो रहा है, जब पूरा देश 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के हज़ार साल पूरे होने पर एक साथ आया है.लोगों के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभारी हूं."

सोमनाथ पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में की महाआरती; यहां देखें कुछ बेहतरीन तस्वीरें - Photo Gallery
2/7

पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत

बाद में शाम को, पीएम नरेंद्र मोदी का सोमनाथ मंदिर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. पीएम मंदिर में ओमकार मंत्र जाप में भी शामिल हुए और सोमनाथ से जुड़ी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाने वाला ड्रोन शो देखा. एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, लगभग 3,000 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया.पीएम मोदी अपने अध्यक्ष के तौर पर श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे.

सोमनाथ पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में की महाआरती; यहां देखें कुछ बेहतरीन तस्वीरें - Photo Gallery
3/7

शौर्य यात्रा में पीएम मोदी लेंगे भाग

रविवार को, वह शौर्य यात्रा में भाग लेंगे, जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हुए लोगों को सम्मानित करने के लिए एक औपचारिक जुलूस है, जिसमें 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक मार्च होगा.वह मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और स्वाभिमान पर्व के अवसर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जो 1026 में महमूद गजनवी द्वारा मंदिर पर किए गए आक्रमण के 1,000 साल पूरे होने की याद में मनाया जा रहा है.

सोमनाथ पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में की महाआरती; यहां देखें कुछ बेहतरीन तस्वीरें - Photo Gallery
4/7

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का क्या है इतिहास

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एक विशेष धार्मिक-सांस्कृतिक उत्सव है जो सोमनाथ मंदिर की सहनशीलता, पुनर्निर्माण और अटूट आस्था को श्रद्धांजलि देता है. इस पर्व का मुख्य उद्देश्य सोमनाथ मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा — आक्रमण, विनाश और पुनर्निर्माण के संघर्ष और फिर से उठ खड़े होने के प्रतीक को उजागर करना है. 2026 में यह पर्व पहले दर्ज़ किए गए हमला (1026 ई.) के 1000 वर्ष पूरे होने के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है.

सोमनाथ पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में की महाआरती; यहां देखें कुछ बेहतरीन तस्वीरें - Photo Gallery
5/7

सोमनाथ मंदिर के इतिहास पर एक नजर

सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित है, हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है और सदियों से श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थस्थान रहा है.

सोमनाथ पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में की महाआरती; यहां देखें कुछ बेहतरीन तस्वीरें - Photo Gallery
6/7

1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर किया था हमला

जनवरी 1026 में महमूद गजनवी के हमले के बाद मंदिर बार-बार नष्ट हुआ लेकिन प्रत्येक बार विश्वास और सामूहिक प्रयास से पुनर्निर्मित हुआ, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अटूट आत्मा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया.

सोमनाथ पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में की महाआरती; यहां देखें कुछ बेहतरीन तस्वीरें - Photo Gallery
7/7

72-घंटे अखंड ओंकार जाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, 72-घंटे अखंड ओंकार जाप, और आधुनिक कार्यक्रमों जैसे 3,000-ड्रोन शो भी शामिल होते हैं, जिनका उद्देश्य मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना है. प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी इस पर्व में भाग लेते हैं और इसे देश की सांस्कृतिक पहचान और गर्व का अवसर बताते हैं.

सोमनाथ पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में की महाआरती; यहां देखें कुछ बेहतरीन तस्वीरें - Photo Gallery

